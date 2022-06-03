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В Украине обанкротился один банк: что будет с деньгами вкладчиков

Новина українською →
Украина, Пятница 03 июня 2022 11:27
В Украине обанкротился один банк: что будет с деньгами вкладчиков Фото: Мегабанк обанкротился, средства вернут вкладчикам (minfin.com.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины 2 июня принял решение отнести АО "Мегабанк" к категории неплатежеспособных. Вкладчики - физические лица и ФОПы получат свои деньги в полном объеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Проблемы в банке

"Проблемы в деятельности банка не были вызваны введением военного положения. Они начались задолго до начала войны", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 3 февраля НБУ отнес АО "Мегабанк" к категории проблемных из-за существенных нарушений в части оценки кредитного рисков, систематического кредитования связанных лиц, значительного объема непрофильных активов на балансе, невыполнения плана докапитализации/реструктуризации по результатам стресс-теста 2021 года.

Однако акционеры АО "Мегабанк" не оказали финансовой поддержки банку для своевременного и в полном объеме выполнения обязательств перед клиентами банка.

Полное возмещение вкладов

Со вступлением в силу закона по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц каждый вкладчик "Мегабанка" (физическое лицо и ФЛП) получит от ФГВФЛ возмещение в полном размере вклада, включая проценты. В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 21 мая 2022 года составляет 4 418,6 млн грн, отметили в пресс-службе.

Доля финучреждения составила 0,46% от чистых активов платежеспособных банков. "Отнесение "Мегабанка" к категории неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, который сегодня является устойчивым и платежеспособным", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, владельцем 60,74% акций "Мегабанка"является генеральный директор ПАО "Турбоатом" Виктор Субботин.

Напомним, в Украине с 13 апреля вступил в силу закон, согласно которому вкладчикам возместят всю сумму вклада в случае банкротства банка.

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