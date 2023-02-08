В Украине обанкротился еще один банк

Как отметили в пресс-службе, доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков, следовательно, отнесение АО "Банк Форвард" к категории неплатежеспособных никоим образом не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

По данным пресс-службы, решение принято в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, в том числе нормативно-правовыми актами НБУ после отнесения его к категории проблемных.

"А также, учитывая дальнейшее существенное и необратимое ухудшение финансового состояния этого банка при отсутствии действенных мер по его улучшению и невозможности и недостаточности запланированной АО "Банк Форвард" капитализации", - сообщили в НБУ.

Каждый вкладчик АО "Банк Форвард" получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты. В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 21 января 2023 составляет 1,536 млрд грн.

С апреля 2022 года в Украине было введено стопроцентное гарантирование вкладов физических лиц во всех банках.

Конечным бенефициарным собственником АО "Банк Форвард" является гражданин РФ Рустам Тарико. Указом президента Украины в октябре 2022 года введено в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которым к Тарико применены персональные санкции.