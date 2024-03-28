В Україні заявили про масштабну російську атаку на телеканали: в ефірі була пропаганда

Як зазначили в центрі, близько 9:30 було зафіксовано спроби заглушити ефіри телеканалів 1+1 media, де транслюються канали 1+1 Україна, 1+1 Марафон, ТЕТ, "ПЛЮСПЛЮС", "Бігуді", 2+2, "УНІАН" та інші.

"Замість телемарафону та контенту інших мовників, українські глядачі деякий час бачили пропагандистський контент Росії. Усі ці дії РФ вчиняє з метою дестабілізації ситуації в Україні", - уточнюють у SPRAVDI.

Станом на сьогодні проблему усунули, супутникове мовлення відновлено. При цьому українців закликали дотримуватись інформаційної гігієни, щоб не допомагати росіянам поширювати дезінформацію.

Зазначимо, згідно з фото, які оприлюднив Центр, в ефірі, зокрема, транслювали російську пропагандистку Діану Панченко родом з України.