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В Украине заявили о масштабной российской атаке на телеканалы: в эфире была пропаганда

Иллюстративное фото: в эфире украинских телеканалов транслировали пропаганду РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россияне сегодня, 28 марта, утром организовали масштабную атаку на украинские телеканалы. В эфире появились пропагандисты Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI в Telegram.

Как отметили в центре, около 9:30 были зафиксированы попытки заглушить эфиры телеканалов 1+1 media, где транслируются каналы 1+1 Украина, 1+1 Марафон, ТЕТ, "ПЛЮСПЛЮС", "Бигуди", 2+2, "УНИАН" и другие.

 

"Вместо телемарафона и контента других вещателей, украинские зрители некоторое время видели пропагандистский контент России. Все эти действия РФ совершает с целью дестабилизации ситуации в Украине", - уточняют в SPRAVDI. 

По состоянию на сейчас проблему устранили, спутниковое вещание восстановлено. При этом украинцев призвали придерживаться информационной гигиены, чтобы не помогать россиянам распространять дезинформацию. 

Отметим, согласно фото, которые обнародовал Центр, в эфире, в частности, транслировали российскую пропагандистку Диану Панченко родом из Украины.

 

Пропаганда РФ

Напомним, российские пропагандисты уже неоднократно пытались распространять свои фейки в Украине. Чаще всего это делают при помощи Telegram-каналов и других соцсетей.

Также в январе Служба безопасности Украины задержала в Харьковской области бывшего инженера телерадиокомпании. Он во время оккупации настраивал трансляцию центральных телеканалов России на территории региона.

Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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