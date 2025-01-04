В Україні завтра відновлять доступ до ключових соціальних сервісів після кібератаки РФ

Посадовець розповів, що відзавтра допуск з'явиться до: "єПідтримки", отримання витягу про місце проживання дитини, допомогу одиноким матерям та допомогу батькам на дітей, отримання допомоги для осіб з інвалідністю з дитинства та отримання допомоги для дітей з інвалідністю, а також отримання послуг для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Водночас Кучерявенко зазначив, що послуга "єШлюб" буде відновлена пізніше.

"При цьому хотілося б акцентувати увагу, що "єШлюб" буде відновлений за декілька днів, бо для того, щоб він запрацював в повній мірі, необхідно буде обов'язково обробити спочатку всі паперові носії, які надійшли за цей час", - резюмував він.