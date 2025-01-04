В Україні завтра відновлять доступ до ключових соціальних сервісів після кібератаки РФ

Починаючи з 5 січня в Україні буде відновлено допуск до ключових соціальних сервісів. З 19 грудня українці не могли скористатися послугами, оскільки РФ здійснила масштабну кібератаку.
Про це заявив перший заступник міністра юстиції України Микола Кучерявенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Ми Україна".
Посадовець розповів, що відзавтра допуск з'явиться до: "єПідтримки", отримання витягу про місце проживання дитини, допомогу одиноким матерям та допомогу батькам на дітей, отримання допомоги для осіб з інвалідністю з дитинства та отримання допомоги для дітей з інвалідністю, а також отримання послуг для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Водночас Кучерявенко зазначив, що послуга "єШлюб" буде відновлена пізніше.
"При цьому хотілося б акцентувати увагу, що "єШлюб" буде відновлений за декілька днів, бо для того, щоб він запрацював в повній мірі, необхідно буде обов'язково обробити спочатку всі паперові носії, які надійшли за цей час", - резюмував він.
Нагадаємо, у Мін'юсті сьогодні заявили, що починаючи з цього дня після кібератаки РФ в Україні в Україні знову запрацювала "Державна реєстрація актів цивільного стану" (ДРАЦС). Тепер знову є можливість реєструвати шлюби, або ж вносити відомості про розлучення, народження чи смерть.
Також зазначимо, що масштабна кібератака російських хакерів сталася 19 грудня 2024 року. Унаслідок їхніх діянь в Україні перестали працювати низка сервісів, зокрема застосунок "Дія". Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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