В Украине завтра восстановят доступ к ключевым социальным сервисам после кибератаки РФ

Чиновник рассказал, что с завтрашнего дня допуск появится к: "еПоддержки", получение выписки о месте жительства ребенка, помощь одиноким матерям и помощь отцам на детей, получение помощи для лиц с инвалидностью с детства и получение помощи для детей с инвалидностью, а также получение услуг для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

В то же время Кучерявенко отметил, что услуга "еШлюб" будет восстановлена позже.

"При этом хотелось бы акцентировать внимание, что "еШлюб" будет восстановлен через несколько дней, потому что для того, чтобы он заработал в полной мере, необходимо будет обязательно обработать сначала все бумажные носители, которые поступили за это время", - резюмировал он.