В Україні завтра продовжать відключати світло за графіками: коли саме

Як зазначили в компанії, з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 застосовуватиметься одна черга відключень.

При цьому з 17:00 до 22:00 застосовуватимуться дві черги відключень одночасно. Решту часу обмеження не прогнозують.

Також в "Укренерго" уточнили, що електропостачання об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.