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В Украине завтра продолжат отключать свет по графикам: когда именно

Фото: в Украине завтра будут отключать свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Во всех регионах Украины завтра, 20 августа, вечером будут действовать графики отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Как отметили в компании, с 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений. 

При этом с 17:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно. В остальное время ограничения не прогнозируют. 

Также в "Укрэнерго" уточнили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры ограничивать не будут. 

 

Отключения света в Украине

Напомним, после частых атак на украинские объекты энергетической инфраструктуры, которые начались в марте, в стране были сильно повреждены ТЭС и ГЭС. Это привело к дефициту в энергосистеме, поскольку генерации оказалось недостаточно.

На фоне роста потребления, который наблюдается во время жары, энергетики вводят графики отключений света. В частности, сильные ограничения были в июле. Свет отключали в среднем на более чем 12 часов в сутки.

На этой неделе в Украине также потепление, температура воздуха в столице поднялась до +34 градусов. Из-за этого сегодня, 19 августа, графики отключений света для бытовых потребителей действуют впервые за 21 день.

Более детально о ситуации с графиками - в материале РБК-Украина.

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