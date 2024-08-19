В Україні завтра продовжать відключати світло за графіками: коли саме
У всіх регіонах України завтра, 20 серпня, увечері будуть діяти графіки відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Як зазначили в компанії, з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 застосовуватиметься одна черга відключень.
При цьому з 17:00 до 22:00 застосовуватимуться дві черги відключень одночасно. Решту часу обмеження не прогнозують.
Також в "Укренерго" уточнили, що електропостачання об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, після частих атак на українські об'єкти енергетичної інфраструктури, які розпочалися у березні, в країні були сильно пошкоджені ТЕС та ГЕС. Це призвело до дефіциту в енергосистемі, оскільки генерації виявилося замало.
На тлі зростання споживання, яке спостерігається під час спеки, енергетики запроваджують графіки відключень світла. Зокрема, сильні обмеження були у липні. Світло відключали в середньому більш ніж на 12 годин на добу.
Цього тижня в Україні також потепління, температура повітря в столиці піднялася до +34 градусів. Через це сьогодні, 19 серпня, графіки відключень світла для побутових споживачів діють уперше за 21 день.
Більш детально про ситуацію з графіками - у матеріалі РБК-Україна.
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