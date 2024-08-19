В Україні завтра продовжать відключати світло за графіками: коли саме

Фото: в Україні завтра будуть відключати світло (Віталій Носач, РБК-Україна)

У всіх регіонах України завтра, 20 серпня, увечері будуть діяти графіки відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як зазначили в компанії, з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 застосовуватиметься одна черга відключень. При цьому з 17:00 до 22:00 застосовуватимуться дві черги відключень одночасно. Решту часу обмеження не прогнозують. Також в "Укренерго" уточнили, що електропостачання об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.