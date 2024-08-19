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В Україні завтра продовжать відключати світло за графіками: коли саме

Україна, Понеділок 19 серпня 2024 18:21
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В Україні завтра продовжать відключати світло за графіками: коли саме Фото: в Україні завтра будуть відключати світло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У всіх регіонах України завтра, 20 серпня, увечері будуть діяти графіки відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як зазначили в компанії, з 16:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 застосовуватиметься одна черга відключень.

При цьому з 17:00 до 22:00 застосовуватимуться дві черги відключень одночасно. Решту часу обмеження не прогнозують.

Також в "Укренерго" уточнили, що електропостачання об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, після частих атак на українські об'єкти енергетичної інфраструктури, які розпочалися у березні, в країні були сильно пошкоджені ТЕС та ГЕС. Це призвело до дефіциту в енергосистемі, оскільки генерації виявилося замало.

На тлі зростання споживання, яке спостерігається під час спеки, енергетики запроваджують графіки відключень світла. Зокрема, сильні обмеження були у липні. Світло відключали в середньому більш ніж на 12 годин на добу.

Цього тижня в Україні також потепління, температура повітря в столиці піднялася до +34 градусів. Через це сьогодні, 19 серпня, графіки відключень світла для побутових споживачів діють уперше за 21 день.

Більш детально про ситуацію з графіками - у матеріалі РБК-Україна.

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