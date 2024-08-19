В Украине завтра продолжат отключать свет по графикам: когда именно

Во всех регионах Украины завтра, 20 августа, вечером будут действовать графики отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

Как отметили в компании, с 16:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений.

При этом с 17:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно. В остальное время ограничения не прогнозируют.

Также в "Укрэнерго" уточнили, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры ограничивать не будут.