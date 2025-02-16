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В Україні завтра на дорогах очікується ожеледиця

Фото: у ДСНС попередили про ожеледицю в Україні (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Завтра в Україні на дорогах очікується ожеледиця. Це може підвищити ризик аварій та травм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На всіх дорогах України очікується ожеледиця, що супроводжуватиметься жовтим рівнем небезпеки. В умовах низьких температур та вологи на дорогах утвориться слизька поверхня, що може значно ускладнити рух транспорту та підвищити ризик травм для пішоходів.

У таких умовах особливо важливо дотримуватися простих правил безпеки, щоб мінімізувати ймовірність аварій та падінь

Правила безпеки

  • Обирайте зручне взуття з рельєфною підошвою без підборів. Якщо ваше взуття все одно ковзає, можна придбати спеціальні накладки-льодоходи або зробити їх самостійно.
  • Пересувайтесь повільно. Якщо ви відчули, що втратили рівновагу і падаєте, швидко присядьте, щоб знизити ризик травм.
  • Не тримайте руки в кишенях, оскільки це збільшує ймовірність падіння та важких травм.
  • Обходьте замерзлі калюжі, сходи, схили, металеві кришки люків та інші небезпечні місця. У разі падіння необхідно згрупуватися, напружити м’язи і, торкнувшись землі, обов’язково перекотитися. Це дозволить зменшити силу удару.
  • Тримайтеся подалі від краю проїжджої частини і не перебігайте дорогу. Пам’ятайте, що на ожеледиці гальмівний шлях авто значно збільшується. Тому, якщо ви раптово вибіжите на дорогу, автомобіль може не встигнути зупинитися.
  • Не виходьте на вулицю у нетверезому стані, оскільки це значно збільшує ризик травм через втрату рівноваги.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, якої погоди очікувати завтра, 17 лютого, в Україні очікується мороз, особливо вночі, максимально до -16 градусів. Також, сніг пройде у декількох регіонах.

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