В Україні завтра на дорогах очікується ожеледиця

Завтра в Україні на дорогах очікується ожеледиця. Це може підвищити ризик аварій та травм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС).
На всіх дорогах України очікується ожеледиця, що супроводжуватиметься жовтим рівнем небезпеки. В умовах низьких температур та вологи на дорогах утвориться слизька поверхня, що може значно ускладнити рух транспорту та підвищити ризик травм для пішоходів.
У таких умовах особливо важливо дотримуватися простих правил безпеки, щоб мінімізувати ймовірність аварій та падінь
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, якої погоди очікувати завтра, 17 лютого, в Україні очікується мороз, особливо вночі, максимально до -16 градусів. Також, сніг пройде у декількох регіонах.
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