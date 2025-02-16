В Украине завтра на дорогах ожидается гололедица

На всех дорогах Украины ожидается гололедица, которая будет сопровождаться желтым уровнем опасности. В условиях низких температур и влаги на дорогах образуется скользкая поверхность, что может значительно усложнить движение транспорта и повысить риск травм для пешеходов.

В таких условиях особенно важно соблюдать простые правила безопасности, чтобы минимизировать вероятность аварий и падений

Правила безопасности