В Украине завтра на дорогах ожидается гололедица

Завтра в Украине на дорогах ожидается гололедица. Это может повысить риск аварий и травм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).
На всех дорогах Украины ожидается гололедица, которая будет сопровождаться желтым уровнем опасности. В условиях низких температур и влаги на дорогах образуется скользкая поверхность, что может значительно усложнить движение транспорта и повысить риск травм для пешеходов.
В таких условиях особенно важно соблюдать простые правила безопасности, чтобы минимизировать вероятность аварий и падений
Напомним, РБК-Украина писало о том, какой погоды ожидать завтра, 17 февраля, в Украине ожидается мороз, особенно ночью, максимально до -16 градусов. Также, снег пройдет в нескольких регионах.
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