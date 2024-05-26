В Україні завтра будуть відключення світла: у які години

У понеділок, 27 травня, українцям знову будуть вимикати світло за графіками. Але обмеження, як очікується, будуть діяти не протягом всієї доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укренерго".

Так, завтра ліміти електропостачання для побутових та промислових споживачів будуть діяти у період з 6:00 до 24:00. Відключення будуть відбуватися в усіх регіонах України. "При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень", - зазначили в "Укренерго". При цьому об'єкти критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, від електропостачання відключатися не будуть.