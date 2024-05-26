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В Україні завтра будуть відключення світла: у які години

Україна, Неділя 26 травня 2024 19:20
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В Україні завтра будуть відключення світла: у які години Фото: завтра українцям знову будуть вимикати світло (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У понеділок, 27 травня, українцям знову будуть вимикати світло за графіками. Але обмеження, як очікується, будуть діяти не протягом всієї доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію "Укренерго".

Так, завтра ліміти електропостачання для побутових та промислових споживачів будуть діяти у період з 6:00 до 24:00. Відключення будуть відбуватися в усіх регіонах України.

"При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень", - зазначили в "Укренерго".

При цьому об'єкти критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, від електропостачання відключатися не будуть.

В Україні завтра будуть відключення світла: у які години

Відключення світла в Україні

У травні цього року в Україні знову почали вимикати світло. Спочатку це були екстрені відключення, але зараз світло вимикають за графіками. Як дізнатися, які графіки та коли будуть вимикати світло, - читайте за посиланням.

Обмеження електропостачання пов'язані з тим, що українська енергетика піддалася низці масованих російських ударів. В результаті було зруйновано кілька великих ТЕС та ТЕЦ. Також з ладу вийшла Дніпровська ГЕС.

Спочатку енергетикам вдавалося уникнути дефіциту електроенергії за допомогою імпорту з-за кордону, але на сьогодні імпорт досяг максимального показника і вже не покриває потреб.

Більше про ситуацію в українській енергетиці - читайте в інтерв'ю керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького для РБК-Україна.

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