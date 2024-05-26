В Украине завтра будут отключения света: в какие часы

В понедельник, 27 мая, украинцам снова будут выключать свет по графикам. Но ограничения, как ожидается, будут действовать не в течение всех суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрэнерго".

Так, завтра лимиты электроснабжения для бытовых и промышленных потребителей будут действовать в период с 6:00 до 24:00. Отключения будут во всех регионах Украины. "При превышении лимитов облэнерго могут использовать графики почасовых отключений", - отметили в "Укрэнерго". При этом объекты критической инфраструктуры, выполняющие функцию жизнеобеспечения населения, от электроснабжения отключаться не будут.