ua en ru
Вс, 26 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине завтра будут отключения света: в какие часы

Украина, Воскресенье 26 мая 2024 19:20
UA EN RU
В Украине завтра будут отключения света: в какие часы Фото: завтра украинцам снова будут выключать свет (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В понедельник, 27 мая, украинцам снова будут выключать свет по графикам. Но ограничения, как ожидается, будут действовать не в течение всех суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Укрэнерго".

Так, завтра лимиты электроснабжения для бытовых и промышленных потребителей будут действовать в период с 6:00 до 24:00. Отключения будут во всех регионах Украины.

"При превышении лимитов облэнерго могут использовать графики почасовых отключений", - отметили в "Укрэнерго".

При этом объекты критической инфраструктуры, выполняющие функцию жизнеобеспечения населения, от электроснабжения отключаться не будут.

В Украине завтра будут отключения света: в какие часы

Отключение света в Украине

В мае этого года в Украине снова начали выключать свет. Поначалу это были экстренные отключения, но сейчас свет выключают по графику. Как узнать, какие графики и когда будут выключать свет - читайте по ссылке.

Ограничения электроснабжения связаны с тем, что украинская энергетика подверглась ряду массированных российских ударов. В результате были разрушены несколько крупных ТЭС и ТЭЦ. Также из строя вышла Днепровская ГЭС.

Сначала энергетикам удавалось избежать дефицита электроэнергии с помощью импорта из-за границы, но на сегодняшний день импорт достиг максимального показателя и уже не покрывает потребностей.

Больше о ситуации в украинской энергетике – читайте в интервью руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого для РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отключения света График отключения света Укрэнерго
NEWS
Страны Балтии и Польша могут ввести войска в Украину в случае успеха РФ, - Spiegel
Страны Балтии и Польша могут ввести войска в Украину в случае успеха РФ, - Spiegel
DAILY
Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Один в поле воин. Как ветераны меняют профессию после войны и преодолевают бюрократию