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В Україні затвердили порядок відбору ДНК у добровольців

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Понеділок 19 червня 2023 19:31
В Україні затвердили порядок відбору ДНК у добровольців Фото: в України затвердили порядок відбору ДНК у добровольців (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Кабінет міністрів затвердив Порядок відбору біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад та його зберігання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника КМУ у ВРУ Тараса Мельничука.

За його словами, було доручено обласним та Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) забезпечити організацію відбору біологічного матеріалу у членів добровольчих формувань територіальних громад. Це необхідно зробити протягом двох місяців з дня набрання чинності відповідним Порядком.

Нагадаємо, в Україні планують відбирати ДНК-матеріали у військовослужбовців, правоохоронців і членів добровольчих формувань територіальних громад. Дані будуть зберігати в особовій справі.

Як повідомлялося, Україна вперше стала використовувати у воєнний час мобільні лабораторії для ідентифікації загиблих, які здатні обробляти зразки ДНК за півтори години. Раніше на такі аналізи могли піти роки.

Нагадаємо, знайти зниклих безвісти можна за допомогою ДНК-експертизи. Зразки для дослідження відбираються лише у батьків або дітей зниклої людини.

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