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В Украине утвердили порядок отбора ДНК у добровольцев

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Понедельник 19 июня 2023 19:31
В Украине утвердили порядок отбора ДНК у добровольцев Фото: в Украине утвердили порядок отбора ДНК у добровольцев (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров утвердил порядок отбора биологического материала у членов добровольческих формирований территориальных общин и его хранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя КМУ в ВРУ Тараса Мельничука.

По его словам, было поручено областным и Киевским городским государственным администрациям (военным администрациям) обеспечить организацию отбора биологического материала у членов добровольческих формирований территориальных общин. Это необходимо сделать в течение двух месяцев со дня вступления в силу соответствующего Порядка.

Напомним, в Украине планируется отбирать ДНК-материалы у военнослужащих, правоохранителей и членов добровольческих формирований территориальных общин. Данные будут храниться в личном деле.

Как сообщалось, Украина впервые стала использовать в военное время мобильные лаборатории для идентификации погибших, способных обрабатывать образцы ДНК за полтора часа. Раньше на такие анализы могли уйти годы.

Напомним, найти пропавших без вести можно с помощью ДНК-экспертизы. Образцы для исследования отбираются только у родителей или детей пропавшего человека.

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