В Україні затвердили порядок лікування і відновлення звільнених з полону

В Україні уряд ухвалив постанову про затвердження лікувальних, реабілітаційних, відновлювальних заходів з адаптації осіб, звільненими з ворожого полону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Зазначається, що йдеться про порядок проведення відновлювальних (постізоляційних, реінтеграційних) заходів, заходів з адаптації, підтримки (супроводу) громадян, стосовно яких "встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення".
Цей документ розробляли з березня минулого року за ініціативою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, працювала група з 22 експертів МОЗ, Командування медичних сил Міністерства оборони, МВС, Мінсоцполітики, Мінветеранів.
У релізі вказується, що державні установи при роботі зі звільненими з полону українськими захисниками "зустріли принципово новий ряд проблем":
Тепер робота з відновлення особового складу проходитиме комплексно, з наданням медичної, реабілітаційної, психологічної допомоги та соціальних послуг, передали в Координаційному центрі.
Так, порядок пропонує унікальну модель повної діагностики, безперервний процес лікування та реабілітації:
Міноборони, МВС, СБУ, УДО України та СЗРУ - щодо звільнених оборонців України, в обов’язковому порядку;
МОЗ, Мінсоцполітики, МВС, СБУ - щодо звільнених цивільних осіб за їхньої згоди.
Раніше повідомлялося, що Міноборони вирішило створити центри для реабілітації військовополонених в усіх регіонах України.
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