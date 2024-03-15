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В Україні затвердили порядок лікування і відновлення звільнених з полону

Фото: звільнені з російського полону українські захисники (t.me/ermaka2022)
Автор: Володимир Костирін

В Україні уряд ухвалив постанову про затвердження лікувальних, реабілітаційних, відновлювальних заходів з адаптації осіб, звільненими з ворожого полону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що йдеться про порядок проведення відновлювальних (постізоляційних, реінтеграційних) заходів, заходів з адаптації, підтримки (супроводу) громадян, стосовно яких "встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення".

Цей документ розробляли з березня минулого року за ініціативою Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, працювала група з 22 експертів МОЗ, Командування медичних сил Міністерства оборони, МВС, Мінсоцполітики, Мінветеранів.

Потреба у зміні заходів 

У релізі вказується, що державні установи при роботі зі звільненими з полону українськими захисниками "зустріли принципово новий ряд проблем":

  • стан військовослужбовців, звільнених з полону, який характеризується одночасним поєднанням фізичних та психологічних травм, загостренням хронічних та виникненням нових захворювань на фоні глибокого виснаження;
  • неоднаковий рівень якості медичних та психологічних послуг, які надавалися представникам різних підрозділів сектору безпеки і оборони у різних областях після звільнення з полону;
  • відсутність системного підходу до відновлення фізичного та психічного здоров’я осіб, які можуть бути звільнені з російських місць несвободи: сотні військовополонених та тисячі цивільних жертв насильницьких зникнень.

Що передбачає погоджений порядок

Тепер робота з відновлення особового складу проходитиме комплексно, з наданням медичної, реабілітаційної, психологічної допомоги та соціальних послуг, передали в Координаційному центрі.

Так, порядок пропонує унікальну модель повної діагностики, безперервний процес лікування та реабілітації:

  • Відновлення передбачається у спеціалізованих центрах та визначених МОЗ України закладах охорони здоров’я за єдиними стандартами та протоколами, з мінімальними витратами часу на переміщення пацієнтів.
  • Розроблені алгоритми відповідають аналогічним процедурам у країнах НАТО і можуть бути поширені на категорії звільнених цивільних осіб і згодом - на поранених військовослужбовців. 

Хто здійснюватиме заходи з реінтеграції та постізоляційного супроводу

  • Міноборони, МВС, СБУ, УДО України та СЗРУ - щодо звільнених оборонців України, в обов’язковому порядку; 

  • МОЗ, Мінсоцполітики, МВС, СБУ - щодо звільнених цивільних осіб за їхньої згоди.

Раніше повідомлялося, що Міноборони вирішило створити центри для реабілітації військовополонених в усіх регіонах України.

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