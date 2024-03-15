В Украине утвердили порядок лечения и восстановления освобожденных из плена

Отмечается, что речь идет о порядке проведения восстановительных (постизоляционных, реинтеграционных) мероприятий, мер по адаптации, поддержке (сопровождению) граждан, в отношении которых "установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их увольнения".

Этот документ разрабатывали с марта прошлого года по инициативе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, работала группа из 22 экспертов Минздрава, Командование медицинских сил Министерства обороны, МВД, Минсоцполитики, Минветеранов.

Потребность в изменении мер

В релизе указывается, что государственные учреждения при работе с освобожденными из плена украинскими защитниками "встретили принципиально новый ряд проблем":

состояние военнослужащих, освобожденных из плена, характеризующееся одновременным сочетанием физических и психологических травм, обострением хронических и возникновением новых заболеваний на фоне глубокого истощения;

неодинаковый уровень качества медицинских и психологических услуг, предоставляемых представителям различных подразделений сектора безопасности и обороны в различных областях после освобождения из плена;

отсутствие системного подхода к восстановлению физического и психического здоровья лиц, которые могут быть освобождены от российских мест несвободы: сотни военнопленных и тысячи гражданских жертв насильственных исчезновений.

Что предусматривает утвержденный порядок

Теперь работа по восстановлению личного состава будет проходить комплексно с предоставлением медицинской, реабилитационной, психологической помощи и социальных услуг, передали в Координационном центре.

Так, порядок предлагает уникальную модель полной диагностики, непрерывный процесс лечения и реабилитации:

Восстановление предусматривается в специализированных центрах и определенных Минздравом Украины учреждениях здравоохранения по единым стандартам и протоколам с минимальными затратами времени на перемещение пациентов.

Разработанные алгоритмы соответствуют аналогичным процедурам в странах НАТО и могут быть распространены на категории уволенных гражданских лиц и впоследствии раненых военнослужащих.

Кто будет осуществлять мероприятия по реинтеграции и постизоляционному сопровождению