В Украине утвердили порядок лечения и восстановления освобожденных из плена

В Украине правительство приняло постановление об утверждении лечебных, реабилитационных, восстановительных мер по адаптации лиц, освобожденных из вражеского плена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Координационного штаба по обращению с военнопленными.
Отмечается, что речь идет о порядке проведения восстановительных (постизоляционных, реинтеграционных) мероприятий, мер по адаптации, поддержке (сопровождению) граждан, в отношении которых "установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их увольнения".
Этот документ разрабатывали с марта прошлого года по инициативе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, работала группа из 22 экспертов Минздрава, Командование медицинских сил Министерства обороны, МВД, Минсоцполитики, Минветеранов.
В релизе указывается, что государственные учреждения при работе с освобожденными из плена украинскими защитниками "встретили принципиально новый ряд проблем":
Теперь работа по восстановлению личного состава будет проходить комплексно с предоставлением медицинской, реабилитационной, психологической помощи и социальных услуг, передали в Координационном центре.
Так, порядок предлагает уникальную модель полной диагностики, непрерывный процесс лечения и реабилитации:
Минобороны, МВД, СБУ, УГО Украины и СЗРУ - в отношении освобожденных защитников Украины, в обязательном порядке;
Минздрав, Минсоцполитики, МВД, СБУ - относительно освобожденных гражданских лиц с их согласия.
Ранее сообщалось, что Минобороны решило создать центры для реабилитации военнопленных во всех регионах Украины.
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