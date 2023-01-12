Міноборони планує відкрити центри для реабілітації військовополонених
Міноборони працює над відкриттям центрів для реабілітації військовополонених в усіх регіонах України. Один з них вже відкрито в Миколаєві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони України Ганни Маляр під час брифінгу у Military Media Center.
За словами заступниці міністра оборони сьогодні робота із повернення українських полонених налічує два етапи:
- перемовини та безпосередньо повернення;
- постізоляційний період.
"Постізоляцію ми організовуємо відповідно до міжнародних вимог. І зараз Координаційний штаб ГУР відкриває по всіх регіонах України філії, аби родичам військовополонених і військовослужбовцям, які повернулися із полону, було зручно звертатися туди за місцем проживання", - зазначила Маляр.
Міністерство оборони планує в усіх регіонах України відкрити центри для реабілітації військовополонених. Перший такий центр відкрили вчора, 11 січня, в Миколаєві.
У таких центрах військовий, який повернувся з полону, може отримати весь спектр послуг, зокрема і медичну допомогу. Маляр також підкреслила, що після реабілітації абсолютна більшість колишніх військовополонених повертаються на службу.
"Приміром, на Миколаївщині відбуваються зустрічі із сім’ями військовослужбовців, які перебувають у полоні, їхніх дітей вітають із днями народження. Робота на сьогодні ведеться", - додала заступниця міністра оборони.
Нагадаємо, у 2022 році з ворожого полону повернулися майже 1600 українців.
Тим часом у Мінцифри заявили про розробку "Персонального менеджера" для звільнених з російського полону. Він допомагатиме людям відновити документи.
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