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Міноборони планує відкрити центри для реабілітації військовополонених

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Україна, Четвер 12 січня 2023 19:32
Міноборони планує відкрити центри для реабілітації військовополонених Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (facebook.com ganna maliar)
Автор: Каріна Левицька

Міноборони працює над відкриттям центрів для реабілітації військовополонених в усіх регіонах України. Один з них вже відкрито в Миколаєві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони України Ганни Маляр під час брифінгу у Military Media Center.

За словами заступниці міністра оборони сьогодні робота із повернення українських полонених налічує два етапи:

  • перемовини та безпосередньо повернення;
  • постізоляційний період.

"Постізоляцію ми організовуємо відповідно до міжнародних вимог. І зараз Координаційний штаб ГУР відкриває по всіх регіонах України філії, аби родичам військовополонених і військовослужбовцям, які повернулися із полону, було зручно звертатися туди за місцем проживання", - зазначила Маляр.

Міністерство оборони планує в усіх регіонах України відкрити центри для реабілітації військовополонених. Перший такий центр відкрили вчора, 11 січня, в Миколаєві.

У таких центрах військовий, який повернувся з полону, може отримати весь спектр послуг, зокрема і медичну допомогу. Маляр також підкреслила, що після реабілітації абсолютна більшість колишніх військовополонених повертаються на службу.

"Приміром, на Миколаївщині відбуваються зустрічі із сім’ями військовослужбовців, які перебувають у полоні, їхніх дітей вітають із днями народження. Робота на сьогодні ведеться", - додала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, у 2022 році з ворожого полону повернулися майже 1600 українців.

Тим часом у Мінцифри заявили про розробку "Персонального менеджера" для звільнених з російського полону. Він допомагатиме людям відновити документи.

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