В Україні затвердили порядок компенсацій за "пакунок малюка": деталі

Пакунок малюка

"Пакунок малюка" - це спеціальний набір, який надається новонародженим дітям в Україні. Він є соціальною допомогою, спрямованою на підтримку батьків у перші місяці життя дитини. Його надає держава відповідно до програми підтримки сімей із новонародженими.

Грошова компенсація за "Пакунок малюка" є одноразовою виплатою на кожну живонароджену дитину для придбання дитячих товарів - засобів догляду за дітьми та дитячих засобів гігієни, зокрема підгузків, серветок; дитячого одягу та взуття; дитячого харчування; дитячого посуду; дитячих іграшок; текстилю для дітей, у тому числі рушників, ковдр; дитячих ходунків, дитячих колясок, дитячих ванночок для купання.