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В Украине утвердили порядок компенсаций за "пакет малыша": детали

Фото: Правительство вводит новый механизм компенсаций (flickr.com.National.Bank.Of.Ukraine)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине утвержден порядок выплаты денежной компенсации за "пакет малыша". Это станет возможным после завершения пилотного проекта по монетизации помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Это решение принято с целью обеспечения выплаты компенсации после завершения реализации пилотного проекта "Монетизация одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" в 2020-2024 годах.

Новый порядок определяет условия и механизм выплаты компенсации, что позволяет обеспечить денежную помощь после завершения пилотного проекта.

 

Пакет малыша

"Пакет малыша" - это специальный набор, который предоставляется новорожденным детям в Украине. Он является социальной помощью, направленной на поддержку родителей в первые месяцы жизни ребенка. Его предоставляет государство в соответствии с программой поддержки семей с новорожденными.

Денежная компенсация за "Пакет малыша" является единовременной выплатой на каждого живорожденного ребенка для приобретения детских товаров - средств ухода за детьми и детских средств гигиены, в частности подгузников, салфеток; детской одежды и обуви; детского питания; детской посуды; детских игрушек; текстиля для детей, в том числе полотенец, одеял; детских ходунков, детских колясок, детских ванночек для купания.

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