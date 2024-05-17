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В Україні затвердили нову форму "військового квитка"

Архівне фото: в Україні затвердили нову форму "військового квитка" (zoda gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд вирішив змінити порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Також змінилася сама форма цього документа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Кабінету міністрів України.

Зазначається, що уряд видав постанову №559, яка затверджує порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов'язаних і резервістів та форму такого документа.

При цьому військово-облікові документи, оформлені до набрання чинності цією постановою, вважаються дійсними на всій території України до видачі військово-облікового документа нового зразка. Постанова набуде чинності вже завтра. 

Скріншот: Нова форма "військового квитка" (kmu.gov.ua)

В оновленому "військовому квитку" міститиметься інформація про ПІБ, дату народження, ІПН, дані про результат ВЛК, відомості про наявність відстрочки або бронювання. Також там повинні будуть знаходитися дані про те, чи не є громадянин "ухилянтом".

Зміни в процесі мобілізації

Мобілізація в Україні відбувається з першого дня війни, але нещодавно парламент ухвалив низку законів, які мають спростити цей процес.

Приміром сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким підвищуються штрафи для "ухилянтів".

Також в Україні готується до офіційного запуску електронний кабінет військовозобов'язаного. Він реалізований через мобільний застосунок Резерв+ і буде доступний для встановлення 18 травня.

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