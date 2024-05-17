В Украине утвердили новую форму "военного билета"

Отмечается, что правительство издало постановление №559, которое утверждает порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов и форму такого документа.

При этом военно-учетные документы, оформленные до вступления в силу этого постановления, считаются действительными на всей территории Украины до выдачи военно-учетного документа нового образца. Постановление вступит в силу уже завтра.

Скриншот: Новая форма "военного билета" (kmu.gov.ua)

В обновленном "военном билете" будет содержаться информация о ФИО, дате рождения, ИНН, данные о результате ВВК, сведения о наличии отсрочки или бронирования. Также там должны будут находиться данные о том, не является ли гражданин "уклонистом".