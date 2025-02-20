В Україні затвердили нові форми податкових декларацій для деяких підприємців: що змінилось

Які декларації змінились та де знайти нові форми

У Мінфіні розповіли, що затвердили нові форми таких податкових декларацій:

Уточнюється, що відповідний наказ Міністерства фінансів №57 було підписано 31 січня 2025 року й зареєстровано у Міністерстві юстиції 14 лютого 2025 року (за №232/43638).

На порталі Мінфіну документ було оприлюднено дещо згодом - 17 лютого.

У прес-службі відомства українцям пояснили, що нові форми дадуть можливість платникам єдиного податку визначати зобов'язання військового збору та суми мінімального податкового зобов'язання - відповідно до останніх змін, внесених до Податкового кодексу України.

Йдеться зокрема про зміни, запроваджені:

законом України №4015-ІХ від 10 жовтня 2024 року (щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану);

законом України №4113-ІX від 4 грудня 2024 року (щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні).

Так, з 1 січня 2025 року обов'язок сплати військового збору встановили для:

ФОП - платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп - у розмірі 10% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (з розрахунку на календарний місяць);

для платників єдиного податку 3 групи у розмірі 1% від доходу (визначеного згідно зі статтею 292 Кодексу).

Процес розрахунку мінімального податкового зобов'язання (МПЗ) також було уточнено.