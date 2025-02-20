В Україні затвердили нові форми податкових декларацій для деяких підприємців: що змінилось

Міністерство фінансів затвердило нові форми деяких податкових декларацій. Зміни торкнуться не всіх підприємців України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Мінфіну.
У Мінфіні розповіли, що затвердили нові форми таких податкових декларацій:
Уточнюється, що відповідний наказ Міністерства фінансів №57 було підписано 31 січня 2025 року й зареєстровано у Міністерстві юстиції 14 лютого 2025 року (за №232/43638).
На порталі Мінфіну документ було оприлюднено дещо згодом - 17 лютого.
У прес-службі відомства українцям пояснили, що нові форми дадуть можливість платникам єдиного податку визначати зобов'язання військового збору та суми мінімального податкового зобов'язання - відповідно до останніх змін, внесених до Податкового кодексу України.
Йдеться зокрема про зміни, запроваджені:
Так, з 1 січня 2025 року обов'язок сплати військового збору встановили для:
Процес розрахунку мінімального податкового зобов'язання (МПЗ) також було уточнено.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про важливі зміни для ФОПів та підприємств (у частині звітності).
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