В Украине утвердили новые формы налоговых деклараций для некоторых предпринимателей: что изменилось

Министерство финансов утвердило новые формы некоторых налоговых деклараций. Изменения коснутся не всех предпринимателей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
В Минфине рассказали, что утвердили новые формы таких налоговых деклараций:
Уточняется, что соответствующий приказ Министерства финансов №57 был подписан 31 января 2025 года и зарегистрирован в Министерстве юстиции 14 февраля 2025 года (под №232/43638).
На портале Минфина документ был обнародован несколько позже - 17 февраля.
В пресс-службе ведомства украинцам объяснили, что новые формы позволят плательщикам единого налога определять обязательства военного сбора и суммы минимального налогового обязательства - в соответствии с последними изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Украины.
Речь идет в частности об изменениях, введенных:
Так, с 1 января 2025 года обязанность уплаты военного сбора установили для:
Процесс расчета минимального налогового обязательства (МНО) также был уточнен.
Напомним, ранее мы рассказывали о важных изменениях для ФЛП и предприятий (в части отчетности).
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