В Україні затвердили характеристики тестів НМТ 2025: що зміниться для абітурієнтів
Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) затвердив загальні характеристики Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року. Тести з різних предметів будуть містити певну кількість завдань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ УЦОЯО.
Загальні характеристики тестів:
- Тести з української мови, української літератури, історії України, біології, хімії та географії міститимуть по 30 завдань.
- Тест з математики буде складатися з 22 завдань.
- Тест з фізики міститиме 20 завдань.
- Іноземні мови (англійська, іспанська, німецька, французька) - по 32 завдання для кожної мови.
Кожен учасник матиме 60 хвилин для виконання завдань.
У абітурієнтів буде можливість самостійно перерозподіляти час у межах двох блоків, між якими буде передбачена 20-хвилинна перерва.
Оцінка результатів тестування
Максимальна кількість балів за тестування з кожного предмета:
- Математика - 32 бали;
- Українська мова - 45 балів;
- Історія України - 54 бали;
- Іноземні мови (англійська, іспанська, німецька, французька) - 32 бали;
- Українська література - 45 балів;
- Біологія - 46 балів;
- Географія - 46 балів;
- Фізика - 32 бали;
- Хімія - 40 балів.
Для участі в НМТ 2025 року майбутні вступники можуть зареєструватися з 6 березня по 3 квітня. Абітурієнтам необхідно вчасно подати заявку.
Нагадаємо, що завдання з української мови на Національному мультипредметному тесті (НМТ) 2025 року формуватимуть відповідно до нового правопису. Водночас програма зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з української мови базується на чинних навчальних програмах.