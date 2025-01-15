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В Україні затвердили характеристики тестів НМТ 2025: що зміниться для абітурієнтів

Україна, Середа 15 січня 2025 18:00
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В Україні затвердили характеристики тестів НМТ 2025: що зміниться для абітурієнтів Фото: Оновлені правила та характеристики тестування (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) затвердив загальні характеристики Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року. Тести з різних предметів будуть містити певну кількість завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ УЦОЯО.

Загальні характеристики тестів:

  • Тести з української мови, української літератури, історії України, біології, хімії та географії міститимуть по 30 завдань.
  • Тест з математики буде складатися з 22 завдань.
  • Тест з фізики міститиме 20 завдань.
  • Іноземні мови (англійська, іспанська, німецька, французька) - по 32 завдання для кожної мови.

Кожен учасник матиме 60 хвилин для виконання завдань.

У абітурієнтів буде можливість самостійно перерозподіляти час у межах двох блоків, між якими буде передбачена 20-хвилинна перерва.

Оцінка результатів тестування

Максимальна кількість балів за тестування з кожного предмета:

  • Математика - 32 бали;
  • Українська мова - 45 балів;
  • Історія України - 54 бали;
  • Іноземні мови (англійська, іспанська, німецька, французька) - 32 бали;
  • Українська література - 45 балів;
  • Біологія - 46 балів;
  • Географія - 46 балів;
  • Фізика - 32 бали;
  • Хімія - 40 балів.

Для участі в НМТ 2025 року майбутні вступники можуть зареєструватися з 6 березня по 3 квітня. Абітурієнтам необхідно вчасно подати заявку.

Нагадаємо, що завдання з української мови на Національному мультипредметному тесті (НМТ) 2025 року формуватимуть відповідно до нового правопису. Водночас програма зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з української мови базується на чинних навчальних програмах.

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