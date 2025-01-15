В Україні затвердили характеристики тестів НМТ 2025: що зміниться для абітурієнтів

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) затвердив загальні характеристики Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року. Тести з різних предметів будуть містити певну кількість завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ УЦОЯО.

Загальні характеристики тестів:

Тести з української мови, української літератури, історії України, біології, хімії та географії міститимуть по 30 завдань.

Тест з математики буде складатися з 22 завдань.

Тест з фізики міститиме 20 завдань.

Іноземні мови (англійська, іспанська, німецька, французька) - по 32 завдання для кожної мови.

Кожен учасник матиме 60 хвилин для виконання завдань.

У абітурієнтів буде можливість самостійно перерозподіляти час у межах двох блоків, між якими буде передбачена 20-хвилинна перерва.

Оцінка результатів тестування

Максимальна кількість балів за тестування з кожного предмета:

Математика - 32 бали;

- 32 бали; Українська мова - 45 балів;

- 45 балів; Історія України - 54 бали;

- 54 бали; Іноземні мови (англійська, іспанська, німецька, французька) - 32 бали;

32 бали; Українська література - 45 балів;

- 45 балів; Біологія - 46 балів;

- 46 балів; Географія - 46 балів;

- 46 балів; Фізика - 32 бали;

- 32 бали; Хімія - 40 балів.

Для участі в НМТ 2025 року майбутні вступники можуть зареєструватися з 6 березня по 3 квітня. Абітурієнтам необхідно вчасно подати заявку.