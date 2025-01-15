В Украине утвердили характеристики тестов НМТ 2025: что изменится для абитуриентов
Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) утвердил общие характеристики Национального мультипредметного теста (НМТ) 2025 года. Тесты по разным предметам будут содержать определенное количество заданий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ УЦОКО.
Общие характеристики тестов:
- Тесты по украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, биологии, химии и географии будут содержать по 30 заданий.
- Тест по математике будет состоять из 22 заданий.
- Тест по физике будет содержать 20 заданий.
- Иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский) - по 32 задания для каждого языка.
Каждый участник будет иметь 60 минут для выполнения заданий.
У абитуриентов будет возможность самостоятельно перераспределять время в пределах двух блоков, между которыми будет предусмотрен 20-минутный перерыв.
Оценка результатов тестирования
Максимальное количество баллов за тестирование по каждому предмету:
- Математика - 32 балла;
- Украинский язык - 45 баллов;
- История Украины - 54 балла;
- Иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский) - 32 балла;
- Украинская литература - 45 баллов;
- Биология - 46 баллов;
- География - 46 баллов;
- Физика - 32 балла;
- Химия - 40 баллов.
Для участия в НМТ 2025 года будущие абитуриенты могут зарегистрироваться с 6 марта по 3 апреля. Абитуриентам необходимо вовремя подать заявку.
Напомним, что задания по украинскому языку на Национальном мультипредметном тесте (НМТ) 2025 года будут формировать в соответствии с новым правописанием. В то же время программа внешнего независимого оценивания (ВНО) по украинскому языку базируется на действующих учебных программах.