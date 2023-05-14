В Україні затримуються 13 потягів. Колію у Хмельницькій області відновили

Станом на 10:00 із затримкою на понад годину від стандартного графіка курсують 13 поїздів "Укрзалізниці" з 66. При цьому залізничники полагодили колію, пошкоджену через обстріл у Хмельницькій області та очікують дозвіл відновлення руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Тим часом сьогодні зміненим маршрутом прямують поїзди №86 Львів – Запоріжжя, №706 Перемишль - Київ та №715 Київ - Перемишль", - йдеться в повідомленні. Для доставки пасажирів з/до дільниці Вінниця - Хмельницький - Тернопіль, як і вчора, ми організували шатловий рух електропоїздами Хмельницький - Вінниця - Козятин 1, а також Чорне Озеро - Тернопіль - Красне. "Автобусні шатли від Хмельницького центрального вокзалу до станції Чорне Озеро курсували всю ніч і продовжать безкоштовно підвозити пасажирів до моменту відновлення повноцінного руху дільницею", - додали в УЗ. До того ж з затримкою на понад годину курсують і наступні потяги: №749/750 Будапешт - Київ +7:54 (триває ремонт інфраструктури в Угорщині)

№11/12 Одеса - Львів +1:55

№35/36 Перемишль - Одеса +1:30

№37/38 Ужгород - Одеса +1:30

№715/716 Перемишль - Київ +1:37

№57/58 Київ - Ворохта +5:01

№41/42 Трускавець - Дніпро +3:58

№59/60 Київ - Чоп +5:24

№119/120 Запоріжжя-1 - Львів +1:00

№11/12 Львів - Одеса +2:09

№119/120 Львів - Запоріжжя-1 +2:02

№25/26 Одеса - Рахів +1:42

№81/82 Київ - Ужгород +1:09