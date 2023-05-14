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В Україні затримуються 13 потягів. Колію у Хмельницькій області відновили

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Україна, Неділя 14 травня 2023 11:04
В Україні затримуються 13 потягів. Колію у Хмельницькій області відновили Фото: в Україні затримується 13 поїздів 14 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Станом на 10:00 із затримкою на понад годину від стандартного графіка курсують 13 поїздів "Укрзалізниці" з 66. При цьому залізничники полагодили колію, пошкоджену через обстріл у Хмельницькій області та очікують дозвіл відновлення руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Тим часом сьогодні зміненим маршрутом прямують поїзди №86 Львів – Запоріжжя, №706 Перемишль - Київ та №715 Київ - Перемишль", - йдеться в повідомленні.

Для доставки пасажирів з/до дільниці Вінниця - Хмельницький - Тернопіль, як і вчора, ми організували шатловий рух електропоїздами Хмельницький - Вінниця - Козятин 1, а також Чорне Озеро - Тернопіль - Красне.

"Автобусні шатли від Хмельницького центрального вокзалу до станції Чорне Озеро курсували всю ніч і продовжать безкоштовно підвозити пасажирів до моменту відновлення повноцінного руху дільницею", - додали в УЗ.

До того ж з затримкою на понад годину курсують і наступні потяги:

  • №749/750 Будапешт - Київ +7:54 (триває ремонт інфраструктури в Угорщині)
  • №11/12 Одеса - Львів +1:55
  • №35/36 Перемишль - Одеса +1:30
  • №37/38 Ужгород - Одеса +1:30
  • №715/716 Перемишль - Київ +1:37
  • №57/58 Київ - Ворохта +5:01
  • №41/42 Трускавець - Дніпро +3:58
  • №59/60 Київ - Чоп +5:24
  • №119/120 Запоріжжя-1 - Львів +1:00
  • №11/12 Львів - Одеса +2:09
  • №119/120 Львів - Запоріжжя-1 +2:02
  • №25/26 Одеса - Рахів +1:42
  • №81/82 Київ - Ужгород +1:09

Як повідомлялось, внаслідок атаки на Хмельницьку область спочатку було відомо про поранення п'ятьох людей, проте їх кількість продовжувала зростати. За останніми даними, внаслідок нічного обстрілу Хмельницької області 13 травня кількість постраждалих майже досягла 30 осіб.

Нагадаємо, у зв'язку з НП на Угорській залізниці, безпересадкові вагони Відень-Київ, які відправились із Відня у неділю, 7 травня, запізнювались на 6 годин.

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Укрзалізниця
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