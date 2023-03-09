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В Україні затримали працівницю СБУ, яка називала звірства в Бучі "інсценуванням"

Фото: в Україні затримали працівницю СБУ (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні затримали співробітницю СБУ, яка виявилася прихильницею "руського міра".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Вона виправдовувала повномасштабне вторгнення та воєнні злочини російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Також співробітниця намагалась представити збройну агресію РФ проти України як "внутрішній громадянський конфлікт" і називала "інсценуваннями" масові вбивства і катування людей у Бучі.

Крім того, вона негативно реагувала на звільнення українських територій, у тому числі о. Зміїний. За даними Офісу генпрокурора, підозрювана визнавала анексію Криму, а війну називала "внутрішнім громадянським конфліктом".

На підставі зібраних доказів фігурантці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Як повідомлялось, СБУ затримала російських інформаторів, які шпигували за керівництвом військкоматів у Києві. Вони намагалися збирати закриті відомості поблизу українських військових частин.

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Служба безпеки України