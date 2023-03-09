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В Украине задержала работница СБУ, которая называла зверства в Буче "инсценированием"

Фото: в Украине задержали сотрудницу СБУ (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине задержали сотрудницу СБУ, которая оказалась поклонницей "русского мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Она оправдывала полномасштабное вторжение и военные преступления российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Также сотрудница пыталась представить вооруженную агрессию РФ против Украины как "внутренний гражданский конфликт" и называла "инсценировками" массовые убийства и пытки людей в Буче.

Кроме того, она негативно реагировала на освобождение украинских территорий, в том числе о. Змеиный. По данным Офиса генпрокурора, подозреваемая признавала аннексию Крыма, а войну называла "внутренним гражданским конфликтом".

На основании собранных улик фигурантке сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное должностным лицом).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщалось, СБУ задержала российских информаторов, которые шпионили за руководством военкоматов в Киеве. Они пытались собирать закрытые сведения вблизи украинских воинских частей.

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