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В Україні затримали білоруса, який "зливав" інформацію про оборону кордону

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Четвер 01 червня 2023 17:07
В Україні затримали білоруса, який "зливав" інформацію про оборону кордону Фото: в Україні затримали білоруса, який "зливав" інформацію про оборону кордону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні затримали й арештували на два місяці громадянина Білорусі, якого підозрюють в "зливі" інформації про переміщення живої сили та військової техніки для захисту українсько-білоруського кордону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Радіо свобода".

Затриманий - безробітній, який народився та проживав в Рівненській області України. Чоловіка затримали за підозрою в передачі інформацію про переміщення живої сили та техніки для захисту прикордонної з Білоруссю території України.

Зазначається, що підозрюваний вже був раніше засуджений за виправдання й підтримку російської агресії проти України.

Згідно з даними слідства, чоловік телефоном передавав іншому громадянину Білорусі інформацію, якої не було в відкритих джерелах. Також відоме ім'я громадянина Білорусі, якому затриманий передавав інформацію з початку квітня 2023 року, однак через захист конфіденційної та персональної інформації, прізвища фігурантів справи не називаються.

Роль Білорусі у російському вторгненні

На початку повномасштабної війни росіяни вдерлись на територію України, в тому числі з Білорусі. Тоді ж російські військові захопили частину Київської, Чернігівської та Сумської областей, однак вже навесні наші воїни деокупували території.

Протягом усього періоду війни Росія використовує територію Білорусі для продовження завдання ударів по території нашої країни.

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