В Украине задержали белоруса, который "сливал" информацию об обороне границы

В Украине задержан и арестован на два месяца гражданин Беларуси, подозреваемый в "сливе" информации о перемещении живой силы и военной техники для защиты украинско-белорусской границы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Радио свобода ".

Задержанный - безработный, который родился и проживал в Ровенской области Украины. Мужчину задержали по подозрению в передаче информации о перемещении живой силы и техники для защиты пограничной с Беларусью территории Украины.

Отмечается, что подозреваемый уже был ранее осужден за оправдание и поддержку российской агрессии против Украины.

Согласно данным следствия, мужчина по телефону передавал другому гражданину Беларуси информацию, которой не было в открытых источниках. Также известно имя гражданина Беларуси, которому задержанный передавал информацию с начала апреля 2023 года, однако из-за защиты конфиденциальной и персональной информации, фамилии фигурантов дела не называются.

Роль Беларуси в российском вторжении

В начале полномасштабной войны россияне вторглись на территорию Украины, в том числе из Беларуси. Тогда же российские военные захватили часть Киевской, Черниговской и Сумской областей, однако уже весной наши воины деоккупировали территории.

В течение всего периода войны Россия использует территорию Беларуси для продолжения нанесения ударов по территории нашей страны.