В Україні засудили окупанта, який тримав у заручниках сотні цивільних

Російський окупант Семен Соловов, який утримував декілька сотень цивільних у заручниках під час окупації у Чернігівській області, отримав 12 років тюрми заочно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Мова йде про 37-річного командира зведеного загону 228-го мотострілецького полку Збройних сил Росії. Його підрозділ у 2022-му брав участь у захопленні селища Ягідне.
"Перебуваючи в населеному пункті, Соловов віддав наказ підлеглим зігнати цивільних мешканців населеного пункту до підвалу селищної школи, де окупанти облаштували штаб. Таким чином майже місяць рашисти тримали в заручниках 369 місцевих жителів, серед яких було 69 неповнолітніх", - пише СБУ.
Фото: Семен Соловов (t.me/SBUkr)
Цивільних утримували у підвальному приміщенні площею 197 квадратних метрів без світла, вентиляції та достатньої кількості води, а також їжі. Через відсутність вчасної меддопомоги - загинули десятеро осіб похилого віку.
"При цьому рашисти забороняли виносити померлих з підвалу, які тривалий час залишались у приміщенні разом із живими людьми. Також Соловов неодноразово погрожував потерпілим підірвати їх усіх", - додає СБУ.
Суд визнав Солововав винним за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Йому заочно призначили 12 років тюрми.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що суд нещодавно виніс вирок трьом агентам Федеральної служби безпеки (ФСБ), які допомагали окупантам прориватися до Покровська.
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