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На Донбасі затримали двох колаборантів, які здавали РФ координати шахт та лікарень

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Новогродівка, П'ятниця 17 березня 2023 16:21
На Донбасі затримали двох колаборантів, які здавали РФ координати шахт та лікарень Фото: На Донбасі затримали двох колаборантів (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Двоє мешканців Новогродівки (Донецька область) передавали окупантам дані про переміщення та місця дислокації українських захисників на території міста. Правоохоронці їх виявили та затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"Протягом лютого 2023 року двоє місцевих мешканців через месенджер "Telegram" надсилали військовослужбовцю РФ дані про переміщення та місця дислокації українських захисників на території Новогродівки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони передавали координати місцевих шахт, залізничних станцій та лікарні. Крім того, жінка за своє сприяння отримувала від представника РФ грошову винагороду.

Чоловіку та жінці оголосили про підозри у колабораційній діяльності та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, що російська шпигунка збирала дані про оборонні підприємства у Кіровоградській області. Поплічницю окупантів викрили та затримали правоохоронці.

Колишні працівники виправної колонії у Херсонській області співпрацювали з окупантами та отримали за це фейкові "посади". Правоохоронці виявили їх та затримали.

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