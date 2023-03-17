На Донбасі затримали двох колаборантів, які здавали РФ координати шахт та лікарень

Двоє мешканців Новогродівки (Донецька область) передавали окупантам дані про переміщення та місця дислокації українських захисників на території міста. Правоохоронці їх виявили та затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"Протягом лютого 2023 року двоє місцевих мешканців через месенджер "Telegram" надсилали військовослужбовцю РФ дані про переміщення та місця дислокації українських захисників на території Новогродівки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони передавали координати місцевих шахт, залізничних станцій та лікарні. Крім того, жінка за своє сприяння отримувала від представника РФ грошову винагороду.

Чоловіку та жінці оголосили про підозри у колабораційній діяльності та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.