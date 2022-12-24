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В Україні засудили чотирьох окупантів, які катували учасників АТО: подробиці

Фото: в Україні засудили чотирьох окупантів, які катували учасників АТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні засудили чотирьох учасників російської ДРГ, які викрадали та катували людей в Харківській області. Кожен отримав 11 років в'язниці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Зазначається, що СБУ зібрала усі докази вини чотирьох учасників російської диверсійно-розвідувальної групи. Під час окупації Ізюмського районі росіяни виконували вказівки Кремля щодо виявлення та ліквідації учасників АТО.

Контррозвідники СБУ разом із спецпризначенцями ЦСО "А" знешкодили ворожу групу вже у жовтні. Під час операції четверо російських диверсантів були затримані.

"За матеріалами Служби безпеки суд призначив їм покарання у вигляді 11 років ув’язнення кожному", - додає СБУ.

Серед російських нікчем:

  • двоє кадрових співробітників 16-ї окремої бригади спеціального призначення головного управління генерального штабу ЗС РФ;
  • двоє найманців російської приватної військової компанії.

"Саме вони на початку вересня цього року викрали трьох мешканців селища Борова, які брали участь в АТО. Викрадених чоловіків окупанти тримали зв’язаними у земляній ямі з мішками на голові. До потерпілих застосовували жорстокі тортури і погрожували вбивством", - пише СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні також засудили до 10 років в'язниці бойовика так званої "ЛНР", який брав участь у штурмі Рубіжного та Сєвєродонецька.

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