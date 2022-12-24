В Украине осудили четырех оккупантов, которые пытали участников АТО: подробности

СБУ собрала все доказательства вины четырех участников российской диверсионно-разведывательной группы. Во время оккупации в Изюмском районе россияне выполняли указания Кремля по выявлению и ликвидации участников АТО.

Контрразведчики СБУ вместе со спецназначенцами ЦСО "А" обезвредили вражескую группу уже в октябре. В ходе операции четверо российских диверсантов были задержаны.

"По материалам Службы безопасности суд назначил им наказание в виде 11 лет тюрьмы каждому", - добавляет СБУ.

Среди русских ничтожеств:

два кадровых сотрудника 16-й отдельной бригады специального назначения главного управления генерального штаба ВС РФ;

два наемника российской частной военной компании.

"Именно они в начале сентября этого года похитили трех жителей поселка Борова, которые участвовали в АТО. Похищенных мужчин оккупанты держали связанными в земляной яме с мешками на голове. К пострадавшим применяли жестокие пытки и угрожали убийством", - пишет СБУ.