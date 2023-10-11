В Україні засудили до 15 років в'язниці чотирьох бойовиків, які воювали на Донбасі

Суд відправив на 15 років до в'язниці чотирьох бойовиків, які разом із "вагнерівцями" штурмували позиції ЗСУ на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Як встановило слідство, засудженими є четверо мешканців тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Влітку та восени 2022 року зловмисники добровільно прибули до так званих "мобілізаційних пунктів РФ", щоб приєднатися до російських загарбників у війні проти України.
Там їх зарахували на посади стрільців у складі батальйону "Призрак" та оперативно-бойового тактичного формування "Каскад" Південного військового округу ЗС РФ.
Після перекидання на фронт вони разом із найманцями російської приватної військової компанії "Вагнера" брали участь у веденні бойових дій на Бахмутському та Лисичанському напрямках.
Фото: Бойовики (facebook.com/pgo.gov.ua)
Крім обстрілів позицій українських військ зрадники допомагали "вагнерівцям" облаштовувати фортифікаційні споруди та укріпрайони.
На підставі доказової бази Служби безпеки суд визнав усіх чотирьох зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:
Їх засудили до 15 років в'язниці.
Вчора стало відомо, що СБУ затримала у Запоріжжі двох агенток ФСБ, які "полювали" на ППО. Крім того, одна з них вела "дружні" розмови з бійцями ЗСУ та "зливала" ворогу.
Також СБУ і ДБР затримали в Київській області бізнесмена, який перерахував бойовикам так званої "ДНР" понад 15 млн гривень. Він "працював" не сам, його ого спільників знайшли у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі.
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