RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине приговорили к 15 годам тюрьмы четырех боевиков, которые воевали на Донбассе

Фото: Иллюстративное фото (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Суд отправил на 15 лет в тюрьму четырех боевиков, которые вместе с "вагнеровцами" штурмовали позиции ВСУ на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

О ком идет речь

Как установило следствие, осужденными являются четверо жителей временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Летом и осенью 2022 года злоумышленники добровольно прибыли в так называемые "мобилизационные пункты РФ", чтобы присоединиться к российским захватчикам в войне против Украины.

Там их зачислили на должности стрелков в составе батальона "Призрак" и оперативно-боевого тактического формирования "Каскад" Южного военного округа ВС РФ.

Где они воевали

После переброски на фронт они вместе с наемниками российской частной военной компании "Вагнера" участвовали в ведении боевых действий на Бахмутском и Лисичанском направлениях.

Фото: Боевики (facebook.com/pgo.gov.ua)

Кроме обстрелов позиций украинских войск предатели помогали "вагнеровцам" обустраивать фортификационные сооружения и укрепрайоны.

Суд отправил их в тюрьму

На основании доказательной базы Службы безопасности суд признал всех четырех злоумышленников виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • государственная измена, совершенное в условиях военного положения;
  • коллаборационная деятельность.

Их приговорили к 15 годам тюрьмы.

Правоохранители продолжают задерживать предателей в Украине

Вчера стало известно, что СБУ задержала в Запорожье двух агенток ФСБ, которые "охотились" на ПВО. Кроме того, одна из них вела "дружеские" разговоры с бойцами ВСУ и "сливала" врагу.

Также СБУ и ГБР задержали в Киевской области бизнесмена, перечислившего боевикам так называемой "ДНР" более 15 млн гривен. Он "работал" не сам, его сообщников нашли в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныЛуганскЛисичанскДонецкая областьБахмутСудВойна в УкраинеВагнеровцы