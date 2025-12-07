В Україні заснували нову відзнаку "Громада-рятівник": кому присвячена
Україна продовжує боротися за свою незалежність завдяки силі людей та активності громад, які допомагають обороні та підтримують тих, хто постраждав від війни. Саме тому запроваджено нову відзнаку.
Як повідомляє РБК-Україна, відповідний указ було опубліковано на сійті Офісу президента.
"Сьогодні ми шануємо кожну таку активну громаду, усіх лідерів наших громад, кожне небайдуже українське серце, яке хоче для нашої держави сили й хоче закінчення цієї війни і працює заради цього", - пише Зеленський.
ВІн оголосив про заснування нової державної нагороди – відзнаки "Громади-рятівники", яку отримуватимуть громади, що проявили мужність, солідарність та активну участь у допомозі фронту та цивільним.
Вперше такі громади будуть відзначені вже цього року.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом встановив День Державної спеціальної служби транспорту, який відзначатимуть щорічно 5 лютого.
У 2025 році значення державних національних свят (День Незалежності, День захисників і захисниць України, День Конституції) трохи знизилось. Однак ці показники значно перевищують довоєнні.