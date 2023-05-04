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В Україні зареєстровано 23,7 тисяч зниклих безвісти людей, - МВС

Фото: в Україні зареєстровано 23,7 тисяч зниклих безвісти (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Станом на 1 травня внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні вважаються безвісти зниклими 23 760 громадян.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, передає РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

Він зазначив, що від початку війни було зареєстровано 101 543 факти щодо безвісти зниклих людей, після чого інформацію внесли до єдиного обліку.

"Далі проводилися першочергові дії з перевірки. 54 310 осіб було розшукано", - сказав він.

Після проведення всіх належних заходів, у розшук оголосили 31 330 осіб, з яких 7 570 було знайдено, всі ж інші вважаються зниклими за особливих обставин. До них входять збройні конфлікти, воєнні дії, тимчасова окупація та надзвичайні ситуації природного чи техногенного характеру.

Нагадаємо, що в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти, який розробило МВС спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти та іншими відомствами.

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