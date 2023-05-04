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В Украине зарегистрировано 23,7 тысячи пропавших без вести людей, - МВД

Фото: в Украине зарегистрировано 23,7 тысячи пропавших без вести (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

По состоянию на 1 мая в результате полномасштабного вторжения РФ в Украине считаются без вести пропавшими 23 760 граждан.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Он отметил, что с начала войны было зарегистрировано 101 543 факта о без вести пропавших людей, после чего информацию внесли в единый учет.

"Далее проводились первоочередные действия по проверке. 54 310 человек было разыскано", - сказал он.

После проведения всех надлежащих мероприятий в розыск объявили 31 330 человек, из которых 7 570 были найдены, все же остальные считаются пропавшими при особых обстоятельствах. В них входят вооруженные конфликты, военные действия, временная оккупация и чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера.

Напомним, что в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести, который разработало МВД совместно с уполномоченным по пропавшим без вести и другим ведомствам.

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