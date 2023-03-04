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В Україні зареєстрований 171 випадок сексуального насильства з боку військових РФ

Фото: перша леді України Олена Зеленська (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Генеральна прокуратура України розслідує 171 випадок сексуального насильства проти українців з боку російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ першої леді Олени Зеленської на міжнародному форумі "United for Justice" у Львові.

"За цією цифрою не тільки жінки. Серед постраждалих 39 чоловіків, 13 - неповнолітніх, зокрема хлопчик. Ми знаємо про ці випадки тільки тому, що ці люди знайшли в собі сили говорити. Скільки страждають мовчки, особливо на окупованих територіях - ми не знаємо", - сказала Зеленська.

Вона підкреслила, що кількість і неприхованість зґвалтувань мирних українців дає впевненість у тому, що це - свідома політика російської армії.

"Це їхня свідома психологічна і фізична зброя проти українців", - наголосила перша леді.

Зеленська заявила, що кривдники та ґвалтівники мають бути покарані.

"І я впевнена, що це потрібно не тільки постраждалим, це потрібно усьому світові. Тому моє наступне звернення до демократичного світу. Засудження російських ґвалтувань й інших російських злочинів потрібно, як прецедент. Щоб будь-який потенційний агресор, колективний гвалтівник у світі знав, що подібне не минеться безкарно", - зазначила вона.

За словами першої леді, "ми маємо звільнити нашу землю від загарбника не тільки тому, що прагнемо повернутися до загальновизнаних кордонів".

"Це боротьба не тільки за територію і квадратні кілометри, ми маємо звільнити ці землі, бо там, на окупованих територіях, досі панують гвалтівники і мародери. І поки вони там - продовжується насильство", - наголосила Зеленська.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Україні вже вдалося ідентифікувати 91 російського військового, причетного до злочинів в Бучі. Триває робота щодо притягнення їх до відповідальності.

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Олена ЗеленськаВійна Росії проти України