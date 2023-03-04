В Украине зарегистрирован 171 случай сексуального насилия со стороны военных РФ

"По этой цифре не только женщины. Среди пострадавших 39 мужчин, 13 - несовершеннолетних, в том числе мальчик. Мы знаем об этих случаях только потому, что эти люди нашли в себе силы говорить. Сколько страдают молча, особенно на оккупированных территориях - мы не знаем" , - сказала Зеленская.

Она подчеркнула, что количество и нескрываемость изнасилований мирных украинцев дает уверенность в том, что это сознательная политика российской армии.

"Это их сознательное психологическое и физическое оружие против украинцев", - подчеркнула первая леди.

Зеленская заявила, что обидчики и насильники должны быть наказаны.

"И я уверена, что это нужно не только пострадавшим, это нужно всему миру. Поэтому мое следующее обращение к демократическому миру. Осуждение российских насилий и других российских преступлений нужно как прецедент. Чтобы любой потенциальный агрессор, коллективный насильник в мире знал, что подобное не пройдет безнаказанно", - отметила она.

По словам первой леди, "мы должны освободить нашу землю от захватчика не только потому, что стремимся вернуться к общепризнанным границам".

"Это борьба не только за территорию и квадратные километры, мы должны освободить эти земли, потому что там, на оккупированных территориях, до сих пор господствуют насильники и мародеры. И пока они там - продолжается насилие", - подчеркнула Зеленская.