В Україні запустять єдину платформу для ДПА: як складатимуть іспити учні 4 та 9 класів

В Україні планують запровадити єдину цифрову платформу для проведення державної підсумкової атестації (ДПА) учнів 4 та 9 класів. Нова система має уніфікувати процес оцінювання та забезпечити прозоре зберігання результатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані системи Prozorro.
Платформа передбачає різні формати проходження ДПА залежно від класу:
Система зберігатиме та оброблятиме результати, формуватиме аналітику й рекомендації, а також відповідатиме за безпеку даних.
Платформу планують інтегрувати з іншими державними інформаційними системами, зокрема АІКОМ, ЄДЕБО та "Дією". Це дозволить автоматично перевіряти дані учасників атестації та зменшити ризик помилок.
Міністерство освіти і науки України вже замовило розробку платформи. Переможцем тендеру стало ТОВ "Софтенжі Україна", з яким 25 грудня 2025 року підписали договір на суму 34,1 млн гривень. Це на 22% менше від очікуваної вартості закупівлі у 43 млн гривень.
Основний функціонал платформи мають розробити у період з січня по травень 2026 року. До кінця року передбачена додаткова розробка та технічна підтримка.
Усі майнові авторські права на платформу перейдуть до Українського центру оцінювання якості освіти, який координує проведення ДПА на національному рівні.
Раніше РБК-Україна розповідало про плани відновлення державної підсумкової атестації для 9 класів. У 2026-2027 роках проведуть апробацію та пілотування, у 2028 році можливий частковий запуск, а повноцінне впровадження ДПА-9 очікується не раніше 2029 року у зв’язку з переходом шкіл на стандарти Нової української школи.
Також ми писали про повернення обов’язкової державної підсумкової атестації для учнів 4 класів. З 2027 року ДПА проводитимуть у форматі ЗНО.