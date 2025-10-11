В Україні запустять Держсистему евакуації: як працюватиме новий механізм

Уряд упорядковує процес евакуації мешканців прифронтових громад і запроваджує Державну інформаційну систему координації евакуації та надання допомоги особам із тимчасово окупованих і прифронтових територій.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
За її словами, нова система дозволить чітко розподілити обов’язки між структурами, відповідальними за евакуацію, а також аналізувати потреби евакуйованих.
"Це допоможе максимально покращити послуги, які люди отримують у транзитних центрах і місцях тимчасового проживання", - наголосила Свириденко.
Вона пояснила, що процес евакуації тепер має чітку координацію:
"Люди, які змушені покинути свої домівки через бойові дії, мають отримати якісну турботу й супровід. Ми працюємо над створенням гідних умов для цього", - підкреслила Свириденко.
Нагадаємо, раніше Кабмін ухвалив новий механізм роботи з прифронтовими регіонами. Він передбачає визначення заступників у кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади, відповідальних за політику щодо прифронтових територій.