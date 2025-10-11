В Украине запустят Госсистему эвакуации: как будет работать новый механизм

По ее словам, новая система позволит четко распределить обязанности между структурами, ответственными за эвакуацию, а также анализировать потребности эвакуированных.

"Это поможет максимально улучшить услуги, которые люди получают в транзитных центрах и местах временного проживания", - отметила Свириденко.

Она пояснила, что процесс эвакуации теперь имеет четкую координацию:

Министерство развития через Координационный штаб будет осуществлять общее руководство;

Минсоцполитики будет отвечать за социальное сопровождение и реинтеграцию людей в общинах;

ГСЧС - за безопасность, оповещение и техническую часть эвакуации;

местные администрации - за организацию сборных пунктов, регистрацию, транспортировку и бытовую поддержку;

Национальная социальная сервисная служба - за координацию работы мультидисциплинарных команд, в которые входят социальные работники, психологи, юристы и медики.

"Люди, которые вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, должны получить качественную заботу и сопровождение. Мы работаем над созданием достойных условий для этого", - подчеркнула Свириденко.