В Україні запустили власний ChatGPT: як працює чат-бот Lapathoniia

Український ШІ, що не виходить за межі країни

Lapathoniia Chat працює на базі хмарної інфраструктури De Novo. Це означає, що всі дані користувачів фізично залишаються у межах країни і не передаються на іноземні сервери. Проєкт позиціонується як демонстраційний сервіс, що має продемонструвати реальний потенціал українських LLM у звичному форматі чату.

Розробники наголошують, що можливості мовної моделі найкраще оцінити у процесі взаємодії, а не через сухі цифри у таблицях. Користувачі вже можуть протестувати роботу з файлами, вебпошук, "памʼять" моделі та складні аналітичні завдання.

Переваги української розробки

OpenAI-сумісний API . Можна змінити base_url і використовувати звичний OpenAI SDK

. Можна змінити base_url і використовувати звичний OpenAI SDK Українська мова . Моделі оптимізовані для запитів, контекстів і продуктів.

. Моделі оптимізовані для запитів, контекстів і продуктів. Streaming - підтримка потокової генерації для інтерактивних застосунків

- підтримка потокової генерації для інтерактивних застосунків Керування доступом - API ключі, бюджети та ліміти для команд і тестових інтеграцій

- API ключі, бюджети та ліміти для команд і тестових інтеграцій До 32 000 токенів на запит , включно з вхідним контекстом і відповіддю

, включно з вхідним контекстом і відповіддю Інфраструктура та дані бета-сервісу розміщені в Україні.

Наразі відбувається закрите тестування українського чат-бота (скриншот: Lapathoniia)

Доступ до моделей MamayLM та Lapa LLM

В актуальному релізі користувачам доступні одразу дві вітчизняні мовні моделі: MamayLM та Lapa LLM. Надалі команда планує суттєво розширити цей перелік.

Важливо, що проєкт реалізується за підтримки кафедри систем штучного інтелекту НУ "Львівська політехніка".

"Сьогодні розвиток українських AI-технологій є надзвичайно важливим, а поява таких ініціатив допомагає формувати власну технологічну екосистему та створювати рішення, орієнтовані на український контекст і потреби", - заявили у Політехніці.

Стадії розробки ШІ

Наразі сервіс працює у режимі закритого бета-тестування. Команда збирає фідбек щодо швидкості відповідей, якості роботи з контекстом та зручності інтерфейсу.

Для отримання доступу потрібно надіслати короткий опис задачі та назву компанії на електронну пошту розробників.