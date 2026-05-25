В Украине запустили собственный ChatGPT: как работает чат-бот Lapathoniia

В Украине заработал ИИ-ассистент Lapathoniia, построенный на базе отечественных больших языковых моделей. Вся инфраструктура проекта размещена в украинских датацентрах и обеспечивает полный контроль и безопасность данных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост украинских разработчиков в LinkedIn.
Lapathoniia Chat работает на базе облачной инфраструктуры De Novo. Это означает, что все данные пользователей физически остаются в пределах страны и не передаются на иностранные серверы. Проект позиционируется как демонстрационный сервис, который должен продемонстрировать реальный потенциал украинских LLM в привычном формате чата.
Разработчики отмечают, что возможности языковой модели лучше всего оценить в процессе взаимодействия, а не через сухие цифры в таблицах. Пользователи уже могут протестировать работу с файлами, веб-поиск, "память" модели и сложные аналитические задачи.
В актуальном релизе пользователям доступны сразу две отечественные языковые модели: MamayLM и Lapa LLM. В дальнейшем команда планирует существенно расширить этот перечень.
Важно, что проект реализуется при поддержке кафедры систем искусственного интеллекта НУ "Львовская политехника".
"Сегодня развитие украинских AI-технологий является чрезвычайно важным, а появление таких инициатив помогает формировать собственную технологическую экосистему и создавать решения, ориентированные на украинский контекст и потребности", - заявили в Политехнике.
Сейчас сервис работает в режиме закрытого бета-тестирования. Команда собирает фидбек по скорости ответов, качеству работы с контекстом и удобству интерфейса.
Для получения доступа нужно прислать краткое описание задачи и название компании на электронную почту разработчиков.