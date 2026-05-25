В Украине запустили собственный ChatGPT: как работает чат-бот Lapathoniia

10:18 25.05.2026 Пн
2 мин
Платформу считают локальной альтернативой популярным нейросетям
aimg Ольга Завада
Украинский чат-бот предлагает 32 000 токенов на запрос (фото: Unsplash)

В Украине заработал ИИ-ассистент Lapathoniia, построенный на базе отечественных больших языковых моделей. Вся инфраструктура проекта размещена в украинских датацентрах и обеспечивает полный контроль и безопасность данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост украинских разработчиков в LinkedIn.

Больше интересного: Религия хочет влиять на разработку ИИ: позиция Anthropic и OpenAI

Украинский ИИ, который не выходит за пределы страны

Lapathoniia Chat работает на базе облачной инфраструктуры De Novo. Это означает, что все данные пользователей физически остаются в пределах страны и не передаются на иностранные серверы. Проект позиционируется как демонстрационный сервис, который должен продемонстрировать реальный потенциал украинских LLM в привычном формате чата.

Разработчики отмечают, что возможности языковой модели лучше всего оценить в процессе взаимодействия, а не через сухие цифры в таблицах. Пользователи уже могут протестировать работу с файлами, веб-поиск, "память" модели и сложные аналитические задачи.

Преимущества украинской разработки

  • OpenAI-совместимый API. Можно изменить base_url и использовать привычный OpenAI SDK
  • Украинский язык. Модели оптимизированы для запросов, контекстов и продуктов.
  • Streaming - поддержка потоковой генерации для интерактивных приложений
  • Управление доступом - API ключи, бюджеты и лимиты для команд и тестовых интеграций
  • До 32 000 токенов на запрос, включая входной контекст и ответ
  • Инфраструктура и данные бета-сервиса размещены в Украине.

Сейчас происходит закрытое тестирование украинского чат-бота (скриншот: Lapathoniia)

Доступ к моделям MamayLM и Lapa LLM

В актуальном релизе пользователям доступны сразу две отечественные языковые модели: MamayLM и Lapa LLM. В дальнейшем команда планирует существенно расширить этот перечень.

Важно, что проект реализуется при поддержке кафедры систем искусственного интеллекта НУ "Львовская политехника".

"Сегодня развитие украинских AI-технологий является чрезвычайно важным, а появление таких инициатив помогает формировать собственную технологическую экосистему и создавать решения, ориентированные на украинский контекст и потребности", - заявили в Политехнике.

Стадии разработки ИИ

Сейчас сервис работает в режиме закрытого бета-тестирования. Команда собирает фидбек по скорости ответов, качеству работы с контекстом и удобству интерфейса.

Для получения доступа нужно прислать краткое описание задачи и название компании на электронную почту разработчиков.

