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В Україні запустили ще одну нову газову свердловину: у чому її особливість

Фото: в Україні запустили нову газову свердловину (
Автор: Олександр Білоус

"Укргазвидобування" запустило свердловину із дебітом 107 тис. кубометрів м газу на добу. Нова свердловина - оціночно-експлуатаційна, глибиною 3715 м.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За даними прес-службі, свердловина пробурена Шебелинським відділенням бурових робіт на старому газоконденсатному родовищі, яке розробляється з 1978 року. Попри це, родовище має значні залишкові запаси - понад 900 млн. куб. м блакитного палива.

"На цій свердловині досягли високого дебіту завдяки проведеним заходам з інтенсифікації, зокрема виконано три стадії гідравлічного розриву пластів. Освоєння свердловини виконали за допомогою койлтюбінгової установки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна за 2023 рік наростила видобуток газу на 0,9% до 18,7 млрд кубометрів. На "Укргазвидобування припало 13,9 млрд кубометрів, на "Укрнафту" - майже 1,1 млрд, решта 3,7 млрд - на приватні компанії.

За шість місяців 2024 року компанії групи "Нафтогаз" – АТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта" – видобули 7,3 млрд куб. м товарного газу. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Укргазвидобування" (УГВ) - найбільша газовидобувна компанія в Україні, яка є частиною державної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Вона займається розвідкою, видобутком, переробкою та транспортуванням природного газу і газового конденсату. Основні видобувні регіони компанії знаходяться в східній і західній частинах України.

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