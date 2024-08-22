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В Украине запустили еще одну новую газовую скважину: в чем ее особенность

Фото: в Украине запустили новую газовую скважину (
Автор: Александр Белоус

"Укргаздобыча" запустила скважину с дебитом 107 тыс. кубометров газа в сутки. Новая скважина – оценочно-эксплуатационная, глубиной 3715 м.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным пресс-службы, скважина пробурена Шебелинским отделением буровых работ на старом газоконденсатном месторождении, разрабатываемом с 1978 года. Несмотря на это, месторождение имеет значительные остаточные запасы – более 900 млн. куб. м голубого топлива.

"На этой скважине достигли высокого дебита благодаря проведенным мероприятиям по интенсификации, в частности, выполнены три стадии гидравлического разрыва пластов. Освоение скважины выполнили с помощью койлтюбинговой установки", - говорится в сообщении.

Напомним, что Украина за 2023 год нарастила добычу газа на 0,9% до 18,7 млрд кубометров. На "Укргаздобычу пришлось 13,9 млрд кубометров, на "Укрнафту" - почти 1,1 млрд, остальные 3,7 млрд - на частные компании.

За шесть месяцев 2024 года компании группы "Нафтогаз" – АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта" – добыли 7,3 млрд куб. м товарного газа. Это на 8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

"Укргаздобыча" - крупнейшая газодобывающая компания в Украине, которая является частью государственной акционерной компании "Нефтегаз Украины". Она занимается разведкой, добычей, переработкой и транспортировкой природного газа и газового конденсата. Основные добывающие регионы компании находятся в восточной и западной частях Украины.

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Нафтогаз УкраиныУкргаздобыча